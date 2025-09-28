Ван Дейк призвал "Ливерпуль" быстро прибавить

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк призвал свою команду быстро прибавить после поражения от "Кристал Пэлас".

Накануне "Ливерпуль" прервал свою 100-процентную серию в этом сезоне Премьер-Лиги, потерпев поражение 2:1 на "Селхерст Парк".



Решающий гол "Ливерпуль" пропустил на исходе компенсированного времени, но Ван Дейк признает, что его команда не наиграла даже на ничью.



"Мы расстроены своей игрой. Расстроены поражением, но особенно тем, каким образом мы его потерпели. Думаю, если бы мы сыграли здесь вничью, то одно набранное очко — это слишком много. Такого рода ощущение у нас прямо сейчас".



"Я не думаю, что есть какая-либо причина переживать, но нам нужно довольно быстро прибавить, потому что во вторник мы играем в Турции (против "Галатасарая" в Лиге Чемпионов). Это тоже будет очень сложный матч, поэтому нам нужно быть готовыми".



"На протяжении сезона возникает много вызовов. Каждый должен справляется с этим по-своему, но также мы должны справляться с этим как команда".



"Главный вызов сейчас — сохранять спокойствие. Я говорил об этом много раз: никогда слишком не радуйтесь и слишком не унывайте. Просто работайте и слишком не слушайте внешний шум".



"Вы знаете, что мы можем играть лучше, и сегодня все убедились в этом. Во вторник у нас будет другая возможность на очень интересном стадионе при большой толпе в Лиге Чемпионов, чтобы преобразиться", — цитирует Ван Дейка ESPN.