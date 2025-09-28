"Вилла" одержала свою первую победу в сезоне Премьер-Лиги

"Астон Вилла" одержала свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, одолев на своем поле "Фулхэм" со счетом 3:1.

Матч на "Вилла Парк" начался для хозяев неудачно. Уже на третьей минуте Рауль Хименес замкнул головой подачу партнером углового и открыл счет — 0:1.



Незадолго до перерыва Олли Уоткинс, не сумевший реализовать пенальти против "Болоньи" в минувший четверг, технично перебросил мяч через голкипера — 1:1.



В начале второго тайма Джон Макгинн показал свое мастерство дальнего удара — 2:1. А спустя пару минут Эмилиано Бунэдиа принял прострел партнера на границе вратарской, и вторым касанием пробил — 3:1.



Команда Унаи Эмери определенно выздоравливает после провального начала сезона, одержав две победы в течение четырех дней.



"Астон Вилла" — "Фулхэм". Отчет о матче