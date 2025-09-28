"Вилла" одержала свою первую победу в сезоне Премьер-Лиги

Джон Макгинн "Астон Вилла" одержала свою первую победу в новом сезоне Премьер-Лиги, одолев на своем поле "Фулхэм" со счетом 3:1.

Матч на "Вилла Парк" начался для хозяев неудачно. Уже на третьей минуте Рауль Хименес замкнул головой подачу партнером углового и открыл счет — 0:1.

Незадолго до перерыва Олли Уоткинс, не сумевший реализовать пенальти против "Болоньи" в минувший четверг, технично перебросил мяч через голкипера — 1:1.

В начале второго тайма Джон Макгинн показал свое мастерство дальнего удара — 2:1. А спустя пару минут Эмилиано Бунэдиа принял прострел партнера на границе вратарской, и вторым касанием пробил — 3:1.

Команда Унаи Эмери определенно выздоравливает после провального начала сезона, одержав две победы в течение четырех дней.

"Астон Вилла" — "Фулхэм". Отчет о матче




Метки Астон Вилла, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2025 18:00

Количество просмотров Просмотров: 118

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. redwhitegun 28.09.2025 18:11 # redwhitegun
    Гудибенинга судьи уже жалеют, Фулхэм должен быть получить пенальти при счете 1-0 в пользу дачников. Чистейшую игру рукой не увидели слепые хуесосы)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: