Нкетиа: "Можем выиграть каждый матч"
Нападающий "Кристал Пэлас" Эдди Нкетиа предупредил конкурентов по Премьер-Лиге, что его команда готова победить любого.
Накануне "Пэлас" нанес поражение 2:1 "Ливерпулю", оставшись единственной непобежденной командой в этом сезоне Премьер-Лиги.
Вообще, "Пэлас" не проигрывает в Премьер-Лиге с апреля — уже 12 матчей кряду, и Нкетиа с партнерами чувствуют небывалую уверенность в себе.
"Парни в действительно хорошей форме. Мы думаем, что можем выиграть каждый матч, и мы показали это".
"Мы создали такую обстановку, что выходим на каждый матч, думая о том, что можем победить".
"Мы просто думаем об одном матче за раз. У нас действительно хороший коллектив, мы продолжаем идти вперед и стараемся дать фанатам еще больше успеха", — цитирует Нкетиа The Independent.
