"Юнайтед" контактирует с Саутгейтом

"Манчестер Юнайтед" рассматривает бывшего главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта среди кандидатов на замену Рубену Амориму.

Несмотря на поддержку, оказываемую Амориму, результаты и игра "Юнайтед" никак не налаживается. Рубен находится в клубе уже 11 месяцев, отказываясь адаптировать свой игровой стиль, который показал себя неэффективным.



Как сообщает talkSPORT в эксклюзивном материале, "Юнайтед" начал готовиться к возможному расставанию с Аморимом, набравшим только 33 очка в своих 34 матчах Премьер-Лиги.



Утверждается, что совладелец "Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф уже несколько недель контактирует с Саутгейтом, который оставил работу в сборной Англии после поражения в финале Евро-2024 от Испании.



"Юнайтед" также проявляет интерес к Оливеру Гласнеру из "Кристал Пэлас" и Андони Ираоле из "Борнмута", но заманить этих двоих на "Олд Траффорд" будет гораздо сложнее.



Источник добавляет, что Аморим с высокой вероятностью доработает до своей первой годовщины в "Юнайтед" 1 ноября, чтобы клуб мог уменьшить размер компенсации за увольнение, которая сейчас бы составила 12 миллионов фунтов.