Нергор: "У нас атакующая команда"

Полузащитник "Арсенала" Кристиан Нергор заявил, что "канониры" остаются "атакующей командой" и собираются это показать в воскресенье против "Ньюкасла".

"Арсенал" много критиковали за чересчур осторожную манеру игры против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд (1:1). Эксперты Sky Sports Джейми Каррагер и Гари Невилл даже обвинили главного тренера "канониров" Микеля Артету, что тот играл с "поднятым ручным тормозом".



Как и Артета, Нергор не может согласиться с этой критикой, и Кристиан надеется это доказать на "Сент-Джеймс Парк".



"Думаю, мы много атакуем в такого рода матчах, в том числе в прошлый уикенд. Знаю, мы только в концовке сравняли счет, но если смотреть не все 90 минут, мы доминировали, имели больше моментов, и нас лучше получалась игра".



"Иногда xG не дает правильной картины и не отражает того, что мы могли создать много моментов из некоторых атак, которые у нас были в матче".



"Думаю, у нас атакующая команда с атакующим настроем. Надеюсь, мы можем это и в паре следующих матчей".



"Имеющиеся у нас игроки, их талант невероятны. В команде так много мастерства. Теперь лишь нужно заставить это работать. Уверен, мы сделаем это, и тогда мы будем неудержимы", — цитирует Нергора Evening Standard.