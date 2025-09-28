Мареска объяснил визит боссов "Челси" в раздевалку

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил визит боссов клуба в раздевалку команды после поражения от "Брайтона".

Накануне "Челси" потерпел свое второе подряд поражение в Премьер-Лиге, вдесятером уступив дома "Брайтону" со счетом 1:3.

После окончания матча на "Стэмфорд Бридж" совладелец "Челси" Бехдад Эгбали и спортивные директоры Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт сразу направились в раздевалку, но Мареска не видит в этом ничего необычного.

"Они были в раздевалке, как и всегда. У нас в раздевалке есть кабинет, где после каждого матча мы сидим и разговариваем о матче. Но они ничего не говорили игрокам. Это совершенно ничем не отличалось от других матчей", — цитирует Мареску Daily Mirror.




Метки Брайтон, Мареска, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 430

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gjchancel 28.09.2025 13:44 # gjchancel
    Фабрегас на подходе )))

    (ответить)

  2. arsfann 28.09.2025 13:34 # arsfann
    Вся синяя помойка это куета, давно надо было расформировать этот недоклуб.

    (ответить)

  3. chelsea88 28.09.2025 13:27 # chelsea88
    Леол, когда уволят уже эту xyйню?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: