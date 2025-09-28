Мареска объяснил визит боссов "Челси" в раздевалку

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска объяснил визит боссов клуба в раздевалку команды после поражения от "Брайтона".

Накануне "Челси" потерпел свое второе подряд поражение в Премьер-Лиге, вдесятером уступив дома "Брайтону" со счетом 1:3.



После окончания матча на "Стэмфорд Бридж" совладелец "Челси" Бехдад Эгбали и спортивные директоры Пол Уинстенли и Лоуренс Стюарт сразу направились в раздевалку, но Мареска не видит в этом ничего необычного.



"Они были в раздевалке, как и всегда. У нас в раздевалке есть кабинет, где после каждого матча мы сидим и разговариваем о матче. Но они ничего не говорили игрокам. Это совершенно ничем не отличалось от других матчей", — цитирует Мареску Daily Mirror.