Салиба рассказал о своем первом воспоминании насчет "Арсенала"

Защитник Вильям Салиба рассказал о своем первом воспоминании, связанном с "Арсеналом".

На днях стало известно, что Салиба согласовал с "Арсеналом" новый пятилетний контракт. Вильям отверг интерес "Реала" ради того, чтобы продлить свое пребывание в Северном Лондоне.



Это решение далось Салиба легко, потому что 24-летний француз с детства болеет за "Арсенал".



"Первое воспоминание об "Арсенале" — это моя первая футболка. Я пошел со своей мамой в "Декатлон", и она купила мне футболку "Арсенала". Это мое первое воспоминание".



"Я много носил эту футболку. Она была с именем Тьерри Анри. В Париже встречаются фанаты "Арсенала", но у меня на районе — не особо. Они предпочитали "Реал" или "Барселону", но я? Я был настоящим фанатом", — сообщил Салиба Sky Sports.