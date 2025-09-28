"Юнайтед" заинтересован в Галлахере

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника испанского "Атлетико" Конора Галлахера.

Целью "Юнайтед" номер один на роль преемника для Каземиро остается Карлос Балеба из "Брайтона", справки насчет которого "красные дьяволы" наводили еще минувшим летом.



Однако "Брайтон" оценивает Балеба более чем в 100 миллионов фунтов, поэтому более реалистичной целью клуб с "Олд Траффорд" рассматривает Галлахера, утверждает Daily Express.



Галлахер выступает за "Атлетико" после перехода из "Челси" за 36 млн. фунтов в 2024 году, и ожидается, что для приобретения 25-летнего игрока сборной Англии потребуется сумма в районе 50 млн. фунтов.



"Юнайтед" значительно повысит свои шансы заполучить Галлахера, если квалифицируется в Лигу Чемпионов, но пока команда Рубена Аморима находится в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.