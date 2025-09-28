"Юнайтед" и "Ливерпуль" готовы поспорить за Брантуэйта

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" готовы сойтись в битве за защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта.

Летом 2024 "Юнайтед" уже пытался заполучить Брантуэйта, но безуспешно, отказавшись переплачивать за Джаррада.



"Юнайтед" сохраняет интерес к Брантуэйту, рассматривая 23-летнего англичанина своей целью номер один на замену Харри Магуайру.



Контракт Магуайра истекает в конце сезона, и Daily Star утверждает, что совладелец клуба с "Олд Траффорд" сэр Джим Рэтклифф не собирается предлагать новую сделку самому дорогому защитнику всех времен.



Однако в приглашении Брантуэйта также заинтересован "Ливерпуль", пытавшийся укрепить свой центр обороны с помощью Марка Гехи еще минувшим летом.



Опасаясь конкуренции со стороны "Ливерпуля", "Юнайтед" может предпринять новую попытку заполучить Брантуэйта уже в январе, предложив за Джаррада около 65 миллионов фунтов.