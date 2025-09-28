Бернарду Силва задумывается о Саудовской Аравии

Капитан "Манчестер Сити" Бернарду Силва задумывается об отъезде в Саудовскую Аравию после окончания этого сезона.

Силва находится в контакте с саудитами более двух лет — с 2023 года, когда "Аль-Хиляль" предложил ему роскошный контракт с зарплатой в 500,000 фунтов в неделю и бонусом за переход в 2 миллиона фунтов.



Тогда Силва отверг интерес из Саудовской Аравии, как и сделал это минувшим летом. 31-летний игрок сборной Португалии оказался не готов покинуть "Сити" за год до Чемпионата Мира.



Силва остается важным игроком для главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы, выхода в старте на четыре из шести матчей "горожан" в новом сезоне Премьер-Лиги, однако контракт Бернарду истекает следующим летом, и это может быть подходящим моментом для смены обстановки.



По информации talkSPORT, боссы саудовской лиги по-прежнему заинтересованы в приглашении Силвы, а сам Бернарду открыт к тому, чтобы крупно пополнить свой банковский счет на исходе своей игровой карьеры.



Источник добавляет, что Силва может получить в Саудовской Аравии контракт сразу на четыре года. Помимо упомянутого "Аль-Хиляля", Бернарду также находится на радаре у "Аль-Ахли", "Аль-Кадисии" и "Аль-Насра", хотя последний ставит в приоритет капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша.