Мерсон: "Давление на Мареску нарастает"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска находится под давлением.

"Челси" набрал лишь одно очко в трех последних матчах Премьер-Лиги, причем два из них "синие" завершали вдесятером.



Мерсон считает, что положение Марески может стать по-настоящему шатким, если в следующий уикенд "Челси" проиграет дома "Ливерпулю".



"Такого еще не было, чтобы "Челси" доминировал в своих матчах длинными отрезками. Ты заранее знал, что у "Брайтона" будет свой период активности, и именно так и вышло. В итоге они полностью заслужили победу".



"Челси" нужно, чтобы все игроки оставались на поле. Ты смотришь на два последних матча и думаешь, что "Челси" недосчитался шести очков".



"Они не набрали очков против "Манчестер Юнайтед" и "Брайтона", и это расстраивает. Давление на Мареску нарастает".



"Они в миллионах миль от того, чтобы быть убедительными. У них был отрезок в 20 минут, когда ты думал: "Вау! Они хороши". Они играли удивительным образом в первые 20 минут или около того против "Брайтона".



"Затем это просто затухло. Они могут провести еще 10 хороших минут, прежде чем это затухнет снова".



"Впереди большая неделя. Они встретятся с "Бенфикой" Жозе Моуриньо, после чего сыграют с "Ливерпулем". Если они проиграют "Ливерпулю", это будет три поражения подряд в лиге. Мареска окажется под серьезным давлением", — сообщил Мерсон Sky Sports.