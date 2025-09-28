6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В воскресенье, 28 сентября, двумя поединками продолжится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ФУЛХЭМ 16:00



"Астон Вилла" не выиграла ни одного из пяти своих матчей в этом сезоне Премьер-Лиги (3 ничьи, 2 поражения), забив только один гол. "Фулхэм" одержал две победы кряду с общим счетом 4:1. "Дачники" выиграли лишь раз в 21 последнем выезде к "вилланам" в рамках чемпионата (7 ничьих, 13 поражений).



"Вилле" нужно оценить готовность своего первого номера Эмилиано Мартинеса, который пропустил матч Лиги Европы посреди недели из-за мышечной проблемы. Амаду Онана не успевает восстановиться к воскресенью, как и Росс Баркли с Юрием Тилемансом.



"Фулхэм" потерял с травмой плеча вингера Кевина, но Энтони Робинсон полностью здоров.



НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



В своих первых пяти матчах нового сезона Премьер-Лиги "Ньюкасл" оформил четыре "клин-шита", пропустив лишь в поражении от "Ливерпуля" (2:3). "Арсенал" уступил только раз в 16 последних выездных поединках чемпионата (8 побед, 7 ничьих) — "Ливерпулю" (1:0). "Сороки" выиграли все три последние домашние встречи с "канонирами" во всех соревнованиях, ни разу не пропустив.



Вингера "Ньюкасла" Джейкоба Мерфи беспокоит ахилл. Также не помогут команде Фабиан Шер, Джейкоб Мерфи и Йоан Висса, но Свен Ботман в строю.



Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор возобновил тренировки после травмы плеча. Нони Мадуэке пропустит два месяца. Также отсутствуют Пьеро Инкапье, Кай Хаверц и Габриэль Жезус. Букайо Сака должен быть в порядке.