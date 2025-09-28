Палинья вырвал очко для "Тоттенхэма" против "Вулверхэмптона"

Жоау Палинья Гол Жоау Палиньи в компенсированное время позволил "Тоттенхэму" вырвать ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном".

В стартовом составе "шпор" произошло семь изменений относительно победы 3:0 над "Донкастером" в Кубке Лиги. Вернулись отдохнувшие Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки Ван Де Вен, Дестини Удоджи, Лукас Бергвалл, Мохаммед Кудус и Ришарлисон.

У "волков" лишь Жоао Гомес заменил Жан-Рикнера Бельгарда.

"Тоттенхэм" сразу же принялся диктовать свою игру и едва не открыл счет на 14-й минуте. Кудус пробивал головой с близкого расстояния, но голкипер "Вулверхэмптона" Сэм Джонстон среагировал.

На 27-й минуте Кудус, получив пас пяткой от Бергвалла, с острого угла пробил Джонстона, однако из-за офсайда гол не был засчитан.

В остатке первого тайма "шпоры" совершили еще несколько подходов к воротам Джонстона, а перед самым свистком на перерыв "волки" огрызнулись попаданием Мэтта Дохерти в крестовину со внешней стороны.

На 54-й минуте гости дождались своего второго шанса. После розыгрыша углового Викарио спас свою команду, но Сантьяго Буэно первым поспел на отскочивший мяч — 0:1.

Гости заиграли увереннее после забитого гола, а вот у хозяев вообще перестало что-либо получаться впереди — ни моментов, ни ударов.

А когда уже шло компенсированное время, "Тоттенхэм" внезапно ушел от поражения усилиями Жоау Палиньи, который свободно пробил с границы штрафной — 1:1.

"Тоттенхэм" отыгрался в последний момент и без каких-либо на то предпосылок. "Вулверхэмптон" набрал свое первое очко этом сезоне Премьер-Лиги, хотя должен был забирать все три.

"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче




Вулверхэмптон, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

mihajlo   

28.09.2025 00:00

Количество просмотров Просмотров: 460

Последние комментарии:




  1. brezhnev-cfc 28.09.2025 01:01 # brezhnev-cfc
    Хохлы обоссаны.

    (ответить)

  2. dembo 28.09.2025 00:53 # dembo
    скоро челси подарит нам ахуенное ощущение
    знаете ето как бабочки в животе

    (ответить)

  3. skydreams 28.09.2025 00:46 # skydreams
    судя по обзору среальчику ещё повезло от атлетов 5 пропустить, могли 7-8, пиздец моментов

    (ответить)

  4. dembo 28.09.2025 00:24 # dembo
    у меня будет праздник, когда все французское гакпо свалит из челси - дисаси густо бадаашиль и даже фофана!!!!!

    (ответить)

  5. wengerrrro 28.09.2025 00:21 # wengerrrro
    нормально так калониры бывшие сегодня пошумели - Нкетия, Улугбек

    (ответить)

  6. ersain-dakarimov 28.09.2025 00:15 # ersain-dakarimov
    27.09.2025 22:14 # удалить
    ersain-dakarimov

    Попробовать гол Волков или пенальти в матче?
    (ответить)

    Какой кэф?

    (ответить)

  7. dembo 28.09.2025 00:14 # dembo
    палинья вырвал очко для ттх, а кристал пелас вырвал очко портовых обмороков ахаххаа

    (ответить)

  8. mafia 28.09.2025 00:05 # mafia
    Так ору с коментов пенсоишаков где они с обвисшими е6лами упоминают о своих надеждах на чемпионство пхахахах

    (ответить)

  9. wengerrrro 28.09.2025 00:05 # wengerrrro
    спасибо большое за ставку на петучей, но какое же они гакпище лютое. Вулвз три очка должен был увозить

    (ответить)

  10. dexter 28.09.2025 00:03 # dexter
    Тоттеншит - отскочил.
    Чаппи-Сименс - гакпа.
    Шерстяная спина вагифа - обоссана.

    (ответить)

