Палинья вырвал очко для "Тоттенхэма" против "Вулверхэмптона"

Гол Жоау Палиньи в компенсированное время позволил "Тоттенхэму" вырвать ничью 1:1 в домашнем противостоянии с "Вулверхэмптоном".

В стартовом составе "шпор" произошло семь изменений относительно победы 3:0 над "Донкастером" в Кубке Лиги. Вернулись отдохнувшие Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки Ван Де Вен, Дестини Удоджи, Лукас Бергвалл, Мохаммед Кудус и Ришарлисон.



У "волков" лишь Жоао Гомес заменил Жан-Рикнера Бельгарда.



"Тоттенхэм" сразу же принялся диктовать свою игру и едва не открыл счет на 14-й минуте. Кудус пробивал головой с близкого расстояния, но голкипер "Вулверхэмптона" Сэм Джонстон среагировал.



На 27-й минуте Кудус, получив пас пяткой от Бергвалла, с острого угла пробил Джонстона, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



В остатке первого тайма "шпоры" совершили еще несколько подходов к воротам Джонстона, а перед самым свистком на перерыв "волки" огрызнулись попаданием Мэтта Дохерти в крестовину со внешней стороны.



На 54-й минуте гости дождались своего второго шанса. После розыгрыша углового Викарио спас свою команду, но Сантьяго Буэно первым поспел на отскочивший мяч — 0:1.



Гости заиграли увереннее после забитого гола, а вот у хозяев вообще перестало что-либо получаться впереди — ни моментов, ни ударов.



А когда уже шло компенсированное время, "Тоттенхэм" внезапно ушел от поражения усилиями Жоау Палиньи, который свободно пробил с границы штрафной — 1:1.



"Тоттенхэм" отыгрался в последний момент и без каких-либо на то предпосылок. "Вулверхэмптон" набрал свое первое очко этом сезоне Премьер-Лиги, хотя должен был забирать все три.



"Тоттенхэм" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче