Слот обвинил Фримпонга в поражении от "Пэлас"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот публично подверг критике одного из своих игроков после поражения от "Кристал Пэлас".

Поражением 2:1 на "Селхерст Парк" в субботу "Ливерпуль" прервал свою 100-процентную серию в новом сезоне Премьер-Лиги.



Решающий гол "Ливерпуль" пропустил буквально на последних секундах, когда Эдди Нкетиа, оставленный без опеки Джереми Фримпонгом, смог свободно принять мяч грудью и расстрелять ворота.



И хотя Слот не стал называть имя ошибшегося игрока, риторика Арне не оставила сомнений, что имеется ввиду именно Фримпонг.



"Мы можем винить только себя насчет того, как мы оборонялись. Один из наших игроков решил побежать вперед, потому что хотел провести контратаку, но в этом не было проку, потому что (компенсированное) время истекло".



"Поэтому имело смысл только обороняться. Возможно, мы были слишком ориентированы на атаку — ориентированы не мы, а один единственный игрок в тот момент. Что привело к их победному голу и нашему поражению в матче", — цитирует Слота Sky Sports.