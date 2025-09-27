Мареска: "Нельзя продолжать раздавать подарки соперникам"



Рулевой "Челси" Энцо Мареска потребовал от своей команды перестать совершать большие ошибки.

В субботу "Челси" в домашних стенах проиграл "Брайтону" со счетом 1:3, трижды пропустив после удаления защитника Трево Чалобы, который сорвал явную голевую возможность соперника и получил прямую красную карточку.



Похожим образом против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд удаление схлопотал голкипер Роберт Санчес, и эта тенденция приводит Мареску в ярость.



"Мой посыл в раздевалке был ясным. Нельзя продолжать раздавать подарки, какая бы команда Премьер-Лиги вам ни противостояла. Красная карточка была большой ошибкой, потому что она полностью изменила игру".



"Тяжело смириться с этим поражением, потому что мы контролировали игру. Мы забили один, могли забить еще. У нас было так много ударов в первом тайме, 70 процентов по владению мячом. Все было в порядке".



"Затем внезапно случилась красная карточка из-за нашей ошибки, и план совершенно изменился. Мы сыграли два разных матча: первый тайм и то, что было после красной карточки".



"Конечно, нельзя продолжать совершать ошибки. Красная карточка против "Юнайтед" и сегодня — это большие ошибки, меняющие игру ошибки", — цитирует Мареску The Independent.