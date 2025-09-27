Аморим: "Никогда не переживаю насчет своей работы"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что не переживает насчет возможного увольнения.

В субботу "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 от "Брентфорда", упустив возможность впервые за 11 месяцев работы Аморима оформить две победы кряду в Премьер-Лиге.



Аморим ломает голову над тем, почему его команде никак не удается выдать победную серию, однако Рубен по-прежнему верит в свой стиль футбола.



"Мне всегда комфортно в своей работе. Я не переживаю, это не мое решение. Я буду стараться изо всех сил каждую минуту, пока я здесь. Я никогда не переживаю насчет своей работы, я не того рода парень".



"Я всегда выполняю свою работу. Если я побеждаю, я нахожусь в другом состоянии духа. Это нормально, но я всегда уверен в себе, потому что я знаю, что делать. Я всегда взваливаю большую ответственность на свои плечи".



"Мы можем играть лучше, и нам нужно играть лучше. Мы переживаем взлеты и падения. Когда вы побеждаете, возникает ощущение, что вы набираете ход. Когда вы проигрываете, вы оказываетесь в изначальном положении и вынуждены сражаться за свою первую победу, которая затем позволит вам набрать ход".



"Я не могу сказать вам больше, чем говорю после каждого проигранного матча. Иногда ты видишь, что команда играет хорошо, и видишь улучшения. В других матчах ты не видишь улучшений".



"Поэтому разговор всегда сводится к одному и тому же. Все зависит от следующего матча. Давайте постараемся выиграть следующий матч и улучшить определенные вещи", —цитирует Аморима Daily Mail.