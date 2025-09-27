"Челси" вдесятером проиграл "Брайтону"
"Челси" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Брайтона", позволив сопернику реализовать численное преимущество.
Травмированных Весле Фофана и Коула Палмера в стартовом составе "синих" заменили Йоррел Хато и Андрей Сантос.
Место в старте "чаек" получил сделавший покер против "Барнсли" в Кубке Лиги посреди недели Диего Гомес, заменив Браяна Груду.
"Челси" был значительно лучше в начале матча и на 24-й минуте заслуженно открыл счет. Рис Джеймс с правого фланга выполнил подачу с рикошетом к воротам, а Энцо Фернандес пробил головой с близкого расстояния — 1:0.
Ничего не предвещало беды для хозяев, однако в начале второго тайма Трево Чалоба совершил фол последней надежды на Гомесе и получил прямую красную карточку.
Вдесятером "синие" сосредоточились на удержании минимального преимущества, но на 77-й минуте вышедший со скамейки Данни Уэлбек сравнял счет, на дальней штанге замкнув головой подачу Янкубы Минте с левого фланга — 1:1.
"Брайтон" почувствовал, что может вырвать победу, и в компенсированное время Максим Де Кейпер ударом головой из пределов вратарской забил решающий гол — 1:2.
На исходе компенсированного времени Уэлбек установил окончательный счет, приняв мяч в штрафной от Груды и поразив ближний угол ворот — 1:3.
"Челси" хорошо провел первый тайм, однако удаление Чалобы изменило течение игры на 180 градусов.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
27.09.2025 19:05
Последние комментарии:
С этой защитой 8 очков за сезон это максимум
Гюсто, это похуже тварь, чем Чалоба, хотя оба куски шлюхи.
Грандслэмси наклычили жоска
Одна ошибка Андрюхи и минус матч. Мереска молодец, команда хорошо играла, но а этом минус когда такой молодой состав, что молодежь будет привозить… обидно сцука. Но игра есть, значит еще свое доберем
Вот как с подзалуплем играть?!!!
0 цз, просто ноль.
Хато и ачимпонг, правый и левый защ в центре обороны...
Этих тож пожалуйста в чемпионшип в след за МЮ
"Челси пидоры" - Улугбек.
Пора шарлатана в шею гнать
Просто е6учие подзалупли от страха прокляли императорси.
Мы будем на троне! Попомните эти слова
Мареска аут, вообщем. Всё те же болячки, что и в том сезоне, проблема с мотивацией, проблема с концентрацией доиграть весь матч. Похоже, это уже не исправить.
Самое печальное, что теперь походу Бадик выйдет на Ливерпуль. Мареска был прав, когда просил защитника. Пожинаем.
Гегемонси с очередной победой!
Играть в сто раз лучше и соснуть после привозной красной? О да, ето мы любим!
У чалобы кк
А ето значит на матч с ливапю пара цз ачимпонг хато!!!!
Ебашим баля!!!!
Зы сука какое же пидарское отродье густо. Просто вы6лядок вселенскогр масштаба
Мы в 10ом збс играли, пока ето чмо не выпустили
Ачимпонг тоже на приколе, нр егр хули винить, он правый защ, а не центральный...
Худший клуб Лондона не так и сильно уступил лучшему клубу Брайтона, так что здесь никакой сенсации
