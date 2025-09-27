"Челси" вдесятером проиграл "Брайтону"

"Челси" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Брайтона", позволив сопернику реализовать численное преимущество.

Травмированных Весле Фофана и Коула Палмера в стартовом составе "синих" заменили Йоррел Хато и Андрей Сантос.



Место в старте "чаек" получил сделавший покер против "Барнсли" в Кубке Лиги посреди недели Диего Гомес, заменив Браяна Груду.



"Челси" был значительно лучше в начале матча и на 24-й минуте заслуженно открыл счет. Рис Джеймс с правого фланга выполнил подачу с рикошетом к воротам, а Энцо Фернандес пробил головой с близкого расстояния — 1:0.



Ничего не предвещало беды для хозяев, однако в начале второго тайма Трево Чалоба совершил фол последней надежды на Гомесе и получил прямую красную карточку.



Вдесятером "синие" сосредоточились на удержании минимального преимущества, но на 77-й минуте вышедший со скамейки Данни Уэлбек сравнял счет, на дальней штанге замкнув головой подачу Янкубы Минте с левого фланга — 1:1.



"Брайтон" почувствовал, что может вырвать победу, и в компенсированное время Максим Де Кейпер ударом головой из пределов вратарской забил решающий гол — 1:2.



На исходе компенсированного времени Уэлбек установил окончательный счет, приняв мяч в штрафной от Груды и поразив ближний угол ворот — 1:3.



"Челси" хорошо провел первый тайм, однако удаление Чалобы изменило течение игры на 180 градусов.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче