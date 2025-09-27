"Челси" вдесятером проиграл "Брайтону"

Данни Уэлбек "Челси" потерпел домашнее поражение 1:3 от "Брайтона", позволив сопернику реализовать численное преимущество.

Травмированных Весле Фофана и Коула Палмера в стартовом составе "синих" заменили Йоррел Хато и Андрей Сантос.

Место в старте "чаек" получил сделавший покер против "Барнсли" в Кубке Лиги посреди недели Диего Гомес, заменив Браяна Груду.

"Челси" был значительно лучше в начале матча и на 24-й минуте заслуженно открыл счет. Рис Джеймс с правого фланга выполнил подачу с рикошетом к воротам, а Энцо Фернандес пробил головой с близкого расстояния — 1:0.

Ничего не предвещало беды для хозяев, однако в начале второго тайма Трево Чалоба совершил фол последней надежды на Гомесе и получил прямую красную карточку.

Вдесятером "синие" сосредоточились на удержании минимального преимущества, но на 77-й минуте вышедший со скамейки Данни Уэлбек сравнял счет, на дальней штанге замкнув головой подачу Янкубы Минте с левого фланга — 1:1.

"Брайтон" почувствовал, что может вырвать победу, и в компенсированное время Максим Де Кейпер ударом головой из пределов вратарской забил решающий гол — 1:2.

На исходе компенсированного времени Уэлбек установил окончательный счет, приняв мяч в штрафной от Груды и поразив ближний угол ворот — 1:3.

"Челси" хорошо провел первый тайм, однако удаление Чалобы изменило течение игры на 180 градусов.

"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче




Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2025 19:05

Все комментарии к этой новости

Последние комментарии:




  1. ataman 27.09.2025 19:17 # ataman
    С этой защитой 8 очков за сезон это максимум

    (ответить)

  2. animadora 27.09.2025 19:17 # animadora
    Гюсто, это похуже тварь, чем Чалоба, хотя оба куски шлюхи.

    (ответить)

  3. moneymaker 27.09.2025 19:15 # moneymaker
    Грандслэмси наклычили жоска

    (ответить)

  4. skydreams 27.09.2025 19:13 # skydreams
    Одна ошибка Андрюхи и минус матч. Мереска молодец, команда хорошо играла, но а этом минус когда такой молодой состав, что молодежь будет привозить… обидно сцука. Но игра есть, значит еще свое доберем

    (ответить)

  5. thegodfather 27.09.2025 19:13 # thegodfather
    Вот как с подзалуплем играть?!!!
    0 цз, просто ноль.

    Хато и ачимпонг, правый и левый защ в центре обороны...

    (ответить)

  6. aaaars 27.09.2025 19:11 # aaaars
    Этих тож пожалуйста в чемпионшип в след за МЮ

    (ответить)

  7. kukuruzko 27.09.2025 19:11 # kukuruzko
    "Челси пидоры" - Улугбек.

    (ответить)

  8. ganinilyha 27.09.2025 19:11 # ganinilyha
    Пора шарлатана в шею гнать

    (ответить)

  9. thegodfather 27.09.2025 19:10 # thegodfather
    Просто е6учие подзалупли от страха прокляли императорси.

    Мы будем на троне! Попомните эти слова

    (ответить)

  10. hachidlo 27.09.2025 19:09 # hachidlo
    Мареска аут, вообщем. Всё те же болячки, что и в том сезоне, проблема с мотивацией, проблема с концентрацией доиграть весь матч. Похоже, это уже не исправить.

    (ответить)

  11. akado 27.09.2025 19:09 # akado
    Самое печальное, что теперь походу Бадик выйдет на Ливерпуль. Мареска был прав, когда просил защитника. Пожинаем.

    (ответить)

  12. dexter 27.09.2025 19:08 # dexter
    Гегемонси с очередной победой!

    (ответить)

  13. thegodfather 27.09.2025 19:08 # thegodfather
    Играть в сто раз лучше и соснуть после привозной красной? О да, ето мы любим!
    У чалобы кк
    А ето значит на матч с ливапю пара цз ачимпонг хато!!!!
    Ебашим баля!!!!


    Зы сука какое же пидарское отродье густо. Просто вы6лядок вселенскогр масштаба
    Мы в 10ом збс играли, пока ето чмо не выпустили
    Ачимпонг тоже на приколе, нр егр хули винить, он правый защ, а не центральный...

    (ответить)

  14. superglor 27.09.2025 19:08 # superglor
    Худший клуб Лондона не так и сильно уступил лучшему клубу Брайтона, так что здесь никакой сенсации

    (ответить)

