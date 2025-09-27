"Сити" разгромил "Бернли"
Два автогола соперника помогли "Манчестер Сити" разгромить "Бернли" со счетом 5:1.
Отдохнув посреди недели, Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Нико Гонсалес, Жереми Доку и Эрлинг Холанд вернулись в стартовый состав "горожан".
"Бордовые" вернулись к своему сильнейшему сочетанию игроков после неожиданного вылета от "Кардиффа" из Кубка Лиги посреди недели. Кайл Уолкер вышел против своего бывшего клуба.
Принявшись оказывать давление, "Сити" уже на 13-й минуте заставил соперника ошибиться. Голкипер "Бернли" Мартин Дубравка отразил удар пустившегося в дриблинг Доку, а Фил Фоден заставил Максима Эстева совершить автогол на отскочившем мяче — 1:0.
Хозяева уверенно контролировали игру, пускай и не создавая явных моментов, но на 38-й минуте внезапно пропустили. Это Джейдон Энтони из центра штрафной площади замкнул прострел партнера с левого фланга — 1:1.
Во втором тайме "горожане" заново принялись взламывать чужую оборону, и на 61-й минуте Матеуш Нунеш вколотил мяч ворота с близкого расстояния после скидки головой Холанда — 2:1.
Спустя четыре минуты все стало окончательно ясно. Эстев совершил второй в матче автогол, пытаясь помешать Оскару Боббу замкнуть прострел Нунеша с правого края штрафной — 3:1.
"Бернли" совсем бросил играть, и на последней минуте Холанд пробил в касание после передачи Доку внутри штрафной — 4:1.
А в компенсированное время Холанд реализовал выход один на один после того, как два защитника соперника сошлись в верховом единоборстве — 5:1.
"Сити" заслуженно забил первый гол, но затем остановился. Потребовалось вмешательство Хосепа Гвардиолы в перерыве, чтобы "горожане" пришли в чувство и подтвердили свое превосходство в классе.
"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче
27.09.2025 19:00
Просмотров: 381
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Самые результативные игроки матча: Холланд 2+1. Эстев 2+1. А лучший> Доку
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
Ну хоть Лузер проебали
(ответить)
манки прое6али, чанки прое6али, лалки прое6али. какая жалость
(ответить)
Сосать+Лежать, хейтеры!
(ответить)
Пенсы пидоры
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий