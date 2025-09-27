"Сити" разгромил "Бернли"

Два автогола соперника помогли "Манчестер Сити" разгромить "Бернли" со счетом 5:1.

Отдохнув посреди недели, Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Нико Гонсалес, Жереми Доку и Эрлинг Холанд вернулись в стартовый состав "горожан".



"Бордовые" вернулись к своему сильнейшему сочетанию игроков после неожиданного вылета от "Кардиффа" из Кубка Лиги посреди недели. Кайл Уолкер вышел против своего бывшего клуба.



Принявшись оказывать давление, "Сити" уже на 13-й минуте заставил соперника ошибиться. Голкипер "Бернли" Мартин Дубравка отразил удар пустившегося в дриблинг Доку, а Фил Фоден заставил Максима Эстева совершить автогол на отскочившем мяче — 1:0.



Хозяева уверенно контролировали игру, пускай и не создавая явных моментов, но на 38-й минуте внезапно пропустили. Это Джейдон Энтони из центра штрафной площади замкнул прострел партнера с левого фланга — 1:1.



Во втором тайме "горожане" заново принялись взламывать чужую оборону, и на 61-й минуте Матеуш Нунеш вколотил мяч ворота с близкого расстояния после скидки головой Холанда — 2:1.



Спустя четыре минуты все стало окончательно ясно. Эстев совершил второй в матче автогол, пытаясь помешать Оскару Боббу замкнуть прострел Нунеша с правого края штрафной — 3:1.



"Бернли" совсем бросил играть, и на последней минуте Холанд пробил в касание после передачи Доку внутри штрафной — 4:1.



А в компенсированное время Холанд реализовал выход один на один после того, как два защитника соперника сошлись в верховом единоборстве — 5:1.



"Сити" заслуженно забил первый гол, но затем остановился. Потребовалось вмешательство Хосепа Гвардиолы в перерыве, чтобы "горожане" пришли в чувство и подтвердили свое превосходство в классе.



"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче