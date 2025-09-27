Аморим: "Мы не сыграли в свою игру"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим признал, что его команде не удалось сыграть в свою игру против "Брентфорда".

В субботу "Юнайтед" потерпел поражение 3:1 в гостях у "Брентфорда", дважды пропустив в течение 20 первых минут.



По словам Аморима, "Юнайтед" был вынужден плясать под дудку соперника, хотя "красные дьяволы" заранее готовились к длинным забросам мяча и стандартным положениям в исполнении "Брентфорда".



"Конечно, мы хотим побеждать. Мы не контролировали игру. Мы играли в навязанную на "Брентфордом" игру. Первые мячи, подборы, стандарты — все ключевые моменты были против нас. Тяжело снова проигрывать, но нам нужно думать о следующем матче".



"Первый гол случился после длинного заброса. Мы работали над этим на неделе, а также над стандартами. Мы знали, что они будут играть в длинный заброс мяча. Одно касание, и у них возникает момент. Нам нужно действовать лучше".



"Мы не сыграли в свою игру. Мы лишь моментами контролировали игру. Более-менее происходит одно и то же. Нам нужно играть в свою игру, а не в навязанную соперником игру. Сегодня "Брентфорд" оказался в этом сильнее", — сообщил Аморим TNT Sports.