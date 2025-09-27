"Вест Хэм" подтвердил назначение Нуну
"Вест Хэм" подтвердил назначение Нуну Эшпириту Санту своим новым главным тренером.
Увольняя Грэма Поттера в субботу утром, "Вест Хэм" уже имел договоренность с Нуну, о назначении которого сейчас и было официально объявлено.
Нуну, покинувший "Ноттингем Форест" ранее в сентябре, заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2028 года.
Дебютировать на тренерском мостике "молотобойцев" 51-летний португалец, прежде поработавший с "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном", сможет в выездном матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в понедельник вечером.
В прошлом сезоне Нуну привел "Форест" к седьмому месту в Премьер-Лиге и достиг полуфинала Кубка Англии, однако из-за конфликта с высшим руководством клуба он был вынужден покинуть Ноттингем.
