"Вест Хэм" подтвердил назначение Нуну Эшпириту Санту своим новым главным тренером.

Увольняя Грэма Поттера в субботу утром, "Вест Хэм" уже имел договоренность с Нуну, о назначении которого сейчас и было официально объявлено.



Нуну, покинувший "Ноттингем Форест" ранее в сентябре, заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2028 года.



Дебютировать на тренерском мостике "молотобойцев" 51-летний португалец, прежде поработавший с "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном", сможет в выездном матче Премьер-Лиги против "Эвертона" в понедельник вечером.



В прошлом сезоне Нуну привел "Форест" к седьмому месту в Премьер-Лиге и достиг полуфинала Кубка Англии, однако из-за конфликта с высшим руководством клуба он был вынужден покинуть Ноттингем.