"Юнайтед" проиграл в гостях у "Брентфорда"

"Манчестер Юнайтед" оформил свое третье поражение в новом сезоне Премьер-Лиги, проиграв в гостях у "Брентфорда" со счетом 3:1.

В стартовый состав "пчел" влились Аарон Хики и Данго Уаттара, а Итан Пиннок и Кин Льюис-Поттер переместились в запас.



У "красных дьяволов" с первых минут вышли Диогу Далот, Мануэль Угарте и Матеус Кунья, заменив Нуссаира Мазрауи, Каземиро и Амада Диалло.



Гости неплохо выглядели в начале матча, но на восьмой минуте провалились в обороне. После длинного заброса со своей половины поля Игорь Тиаго головой скинул мяч себе на ход, ворвался в штрафную и поразил ближнюю "девятку" — 1:0.



Хозяева поверили в себя еще больше, вскоре еще дважды напрягли Алтая Байындыра, а на 20-й минуте удвоили счет. Голкипер "Юнайтед", прерывая прострел вдоль ворот, отразил мяч прямо на Тиаго, который оказался расторопнее Маттейса Де Лигта — 2:0.



"Дьяволы" пошли большими силами вперед, словно им было нечего терять, и на 26-й минуте Беньямин Шешко, трижды пробивая из пределов вратарской площади, все-таки отыграл один гол — 2:1.



Игра перестала выглядеть безнадежной для "Юнайтед", который владел инициативой в остатке первого тайма, но восстановить равновесие в счете не смог.



После перерыва игра была обоюдоострой. Особенно хороший момент имел Уаттара на 62-й минуте, пробивая безо всяких помех из пределов штрафной, но Байындыр по-настоящему выручил свою команду.



На 71-й минуте Мбемо нарвался на фол в чужой штрафной, однако Бруну Фернандеш не смог реализовать назначенный пенальти — Кувин Келлехер отразил удар капитана гостей.



Других возможностей уйти от поражения "дьяволы" не дождались. Более того, уже в компенсированное время появившийся на замену Матиас Йенсен дальним ударом упрочил победу "пчел" — 3:1.



"Юнайтед" загнал себя в затруднительное положение, пропустив два быстрых гола. "Дьяволы", конечно, могли добыть ничью, но удача отвернулась от Бруну Фернандеша.



"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче