Франк уверен, что владельцы "Тоттенхэма" жаждут успеха
Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк заверил, что владельцы клуба сосредоточены на достижении успеха.
Накануне крупнейшие акционеры "Тоттенхэма" из компании Enic подтвердили, что отклонили предложение американского консорциума в 4.5 млрд. фунтов о покупке "шпор".
Спекуляции насчет возможной продажи "Тоттенхэма" резко усилились после ухода Даниэля Леви с поста президента клуба в начале сентября, однако Франк уверен не сомневается в амбициях семейства Льюис, фактических хозяев "шпор".
"Владельцы очень, очень привязаны к клубу. Они на 120 процентов преданы клубу".
"Они действительно хотят достичь чего-нибудь особенного, хотят создать и улучшить. Мне нравится фраза о создании слоев, потому что ты никогда не прыгаешь через пять ступенек. Это невозможно".
"Поэтому, думаю, очень важно создавать эти слои. Думаю, это более органичный и устойчивый путь, но владельцы очень, очень сосредоточены на том, чтобы помогать клубу", — цитирует Франка ESPN.
27.09.2025 16:00
