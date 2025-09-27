Слот не готов выпускать Исака на все 90 минут

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что пока не готов давать своему нападающему Александеру Исаку играть по 90 минут матча.

Дисквалификация Уго Экитике делает безальтернативным выход Исака на матч Премьер-Лиги на матч Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в субботу, однако рекордное приобретение "Ливерпуля" все еще набирает форму и до финального свистка на поле "Селхерст Парк" едва ли останется.



"Исак снова готов играть минуты. Я по-прежнему чувствую, что 90 минут могут быть немного чересчур для него, это зависит от скорости матча".



"Дело не только в этом, потому что нужно думать наперед. Можно нанести по игроку один глупый удар, выпустив его на 90 минут и перегрузив его организм. Думаю, пока что было бы не очень умно использовать его 90 минут".



"Сейчас он все еще в режиме предсезонной подготовки. Обычно после двух-трех недель предсезонной подготовки игроки готовы проводить по 60-70 минут. Некоторые клубы даже дают им по 90 минут, но если вы посмотрит на нашу предсезонную подготовку, мы выпускали их на 60-70 минут", — цитирует Слота Sky Sports.