Нуну согласился на работу в "Вест Хэме"

Нуну Эшпириту Санту согласился стать новым главным тренером "Вест Хэма".

В субботу — за 48 часов до матча Премьер-Лиги против "Эвертона" — "Вест Хэм" объявил об увольнении Грэма Поттера и пяти его помощников.



По информации talkSPORT, "Вест Хэм" решился на расставание с Поттером после того, как определился с заменой. Президент лондонского клуба Дэвид Салливан сделал выбор в пользу Нуну, хотя также рассматривал вариант со Славеном Биличем.



Эшпириту Санту, ранее в сентябре покинувший "Ноттингем Форест", уже согласовал с "Вест Хэмом" условия контракта и в субботу проведет свою первую тренировку на базе "молотобойцев".