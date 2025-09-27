"Вест Хэм" уволил Грэма Поттера
"Вест Хэм" объявил об увольнении своего главного тренера Грэма Поттера.
Поттер тренировал "Вест Хэм" с января, когда он пришел на место Хулена Лопетеги и получил контракт н два с половиной года.
Поттер принял "Вест Хэм" на 14-й позиции в Премьер-Лиге и на ней же завершил прошлый сезон, а начало новой кампании "молотобойцы" и вовсе провалили.
Поттер продержался в "Вест Хэме" всего 25 матчей, оставляя "молотобойцев" на предпоследней позиции в Премьер-Лиге.
Помимо самого Поттера, "Вест Хэм" прощается и с пятью его помощниками.
27.09.2025 13:00
Просмотров: 98
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лол, тренер 1 состава. Повезло тренировать Брайтон, когда там играли бисты и когда ему постоянно спортдиры приводили товариков. А как тренер оказался говном, сейчас особенно прикольно читать его вью после ухода из стана ИМПЕРАТОРОВ))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий