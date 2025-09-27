"Вест Хэм" уволил Грэма Поттера

"Вест Хэм" объявил об увольнении своего главного тренера Грэма Поттера.

Поттер тренировал "Вест Хэм" с января, когда он пришел на место Хулена Лопетеги и получил контракт н два с половиной года.



Поттер принял "Вест Хэм" на 14-й позиции в Премьер-Лиге и на ней же завершил прошлый сезон, а начало новой кампании "молотобойцы" и вовсе провалили.



Поттер продержался в "Вест Хэме" всего 25 матчей, оставляя "молотобойцев" на предпоследней позиции в Премьер-Лиге.



Помимо самого Поттера, "Вест Хэм" прощается и с пятью его помощниками.