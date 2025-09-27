Артета надеется, что Сака последует примеру Салиба

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что вингер Букайо Сака последует примеру защитника Вильяма Салиба и тоже согласится на новый контракт.

На текущей неделе стало известно, что Салиба согласовал продление своего рассчитанного до 2027 года контракта с "Арсеналом".



В 2027 году истекает и действующий контракт Сака, однако Артета чувствует, что Букайо не помышляет о смене клуба и будет рад последовать примеру Салиба.



"Я был бы счастлив этому! Все, что мне известно, говорит о том, что этот игрок крайне счастлив здесь и гордится ролью, которую он исполняет в этом футбольном клубе".



"Ситуация разрешится естественным образом, как и всегда. Каждый знает, насколько важным для нас игроком является Букайо. Надеюсь, мы сделаем это", — цитирует Артету Sky Sports.