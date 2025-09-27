Вирц считает, что ему пока не хватает "сил и энергии"

Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц объяснил медленный старт своей карьеры на новом месте.

Минувшим летом "Ливерпуль" приобрел Вирца у "Байера" по сделке стоимостью 116 миллионов фунтов, но Флориан не совершил ни одного результативного действия в семи первых матчах за "красных".



По словам Вирца, он поговорил об этом с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом, который выразил мнение, что Флориану пока не хватает "сил и энергии", чтобы успевать везде, бегая и прессингуя, а также участвуя в созидании.



"Возможно, дело в том, что я стараюсь пасовать мяч быстрее. Недавно я разговаривал с тренером об этом, и он предположил, почему я могу не оказываться в ситуациях, в которых обычно оказываюсь".



"Дело в том, что я стараюсь ускорить игру с помощью дриблинга или паса. При этом мы много прессингуем, и я много бегаю".



"Взять, к примеру, статистику по бегу. По этим показателям я всегда в топ-3, потому что я усердно стараюсь и делаю то, что просит тренер. Для этого нужно много сил и энергии".



"Возможно, мне этого немного не хватает, когда я владею мячом. Шаг за шагом это придет. Я буду проводить больше матчей, улучшать свою физическую готовность, смогу делать вещи проще, и когда мяч будет у меня, моя форма будет позволять мне играть вперед".



"После матча в Лиге Чемпионов (с "Наполи") тренер сказал мне, что я не выйду в старте в чемпионате (против "Эвертона"), потому что он хочет контролировать мою нагрузку и посмотреть, в каком матче я смогу сыграть лучше".



"Он выбрал матч Лиги Чемпионов, где я вышел в старте, а затем я оказался в запасе на матч лиги. Я полностью понимаю это. Я смог немного восстановиться, и мне не пришлось так сильно напрягаться", — сообщил Вирц Sky Sport Germany.