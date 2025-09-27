Аморим считает, что игрокам МЮ нужны победы, чтобы залечить шрамы прошлого сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что некоторые его игроки до сих пор не пришли в себя после провального прошлого сезона.

Прошлый сезон стал одним большим мучением для "Юнайтед", который проиграл почти половину своих матчей в Премьер-Лиге и финишировал на 15-м месте.



При Амориме, приступившем к работе в ноябре, "Юнайтед" пока не оформлял две победы подряд в Премьер-Лиге, и Рубен надеется этого впервые достичь во время выезда к "Брайтону" в субботу после того, как "красные дьяволы" одолели "Челси" в прошлый уикенд.



Аморим чувствует, что только победы помогут его команде залечить свои травмы прошлого сезона.



"Думаю, если мы начнем побеждать, то вопрос будет не в том, одержим ли мы 10 побед подряд. Нам нужно одержать вторую победу, затем третью. Тогда ощущение изменится, изменится эта обстановка, в которой мы уже некоторое время живем".



"Если вы посмотрите на Бриана (Мбемо), то на фоне наших трудностей он выглядит другим парнем, нежели остальная команда".



"Вы должны понимать, что некоторые парни здесь достаточно давно, и это ощущение до сих пор присутствует. Чтобы изменить это, нам нужно выигрывать матчи", — цитирует Аморима ESPN.