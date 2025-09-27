Гвардиола: "Уолкер — один из величайших крайних защитников всех времен"

Кайл Уолкер Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Кайла Уолкера одним из "величайших крайних защитников всех времен".

Прошлый сезон Уолкер начинал капитаном "Сити", но уже в январе сбежал от проблем "горожан" в "Милан", где себя толком не проявил, а летом оказался в "Бернли".

Несмотря на такую манеру ухода Уолкера из "Сити", Гвардиола придерживается самого высокого мнения насчет 35-летнего англичанина, который в субботу пожалует на "Этихад".

"Прошлый сезон был тяжелым для каждого — для него, для всех нас. Я не сужу о человеке по его поведению за короткий период времени. Он был невероятен. Один из величайших крайних защитников всех времен. Я спал как младенец, когда мог рассчитывать на Кайла в матчах".

"Он является одним из величайших благодаря стабильности, отсутствию травм и тому, что играл каждый матч, также являясь невероятной фигурой в раздевалке. За восемь лет здесь он выиграл шесть титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, и на него всегда можно было положиться в хорошие и плохие моменты", — цитирует Гвардиолу The Guardian.




