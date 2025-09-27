Гвардиола: "Уолкер — один из величайших крайних защитников всех времен"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал Кайла Уолкера одним из "величайших крайних защитников всех времен".

Прошлый сезон Уолкер начинал капитаном "Сити", но уже в январе сбежал от проблем "горожан" в "Милан", где себя толком не проявил, а летом оказался в "Бернли".



Несмотря на такую манеру ухода Уолкера из "Сити", Гвардиола придерживается самого высокого мнения насчет 35-летнего англичанина, который в субботу пожалует на "Этихад".



"Прошлый сезон был тяжелым для каждого — для него, для всех нас. Я не сужу о человеке по его поведению за короткий период времени. Он был невероятен. Один из величайших крайних защитников всех времен. Я спал как младенец, когда мог рассчитывать на Кайла в матчах".



"Он является одним из величайших благодаря стабильности, отсутствию травм и тому, что играл каждый матч, также являясь невероятной фигурой в раздевалке. За восемь лет здесь он выиграл шесть титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, и на него всегда можно было положиться в хорошие и плохие моменты", — цитирует Гвардиолу The Guardian.