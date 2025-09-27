МЮ отказался от навеса над новым стадионом

"Манчестер Юнайтед" изменил дизайн своего нового стадиона, отказавшись от навеса над ареной.

"Юнайтед" произвел настоящий фурор, когда в марте представил амбициозный проект по строительству нового стадиона на 100,000 мест. Глобальному обновлению должна подвергнуться и окружающий район.



Архитектор сэр Норман Фостер, привлеченный совладельцем "Юнайтед" сэром Джимом Рэтклиффом, разработал очень смелый дизайн с крышей в виде "огромного зонтика", как он сам это назвал.



Однако теперь, утверждает The Athletic, "Юнайтед" отказался от этого навеса, что связано с ограниченным пространством. Данный элемент изначально был чисто декоративным, потому что у стадиона все равно есть своя крыша.



Для строительства навеса "Юнайтед" потребовалось бы приобрести прилегающий к "Олд Траффорд" участок земли, однако переговоры с транспортной компанией Freightliner, владеющей территорией, зашли в тупик.



"Юнайтед" был готов заплатить 50 миллионов фунтов за землю, но Freightliner запросила около 400 млн. фунтов.