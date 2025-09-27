"Реал" переключился с Салиба на Конате

Ибраима Конате и Вильям Салиба Испанский "Реал" сосредоточил свое внимание на защитнике "Ливерпуля" Ибраиме Конате после решения Вильяма Салиба остаться в "Арсенале".

На текущей неделе стало известно, что Салиба согласовал новый пятилетний контракт с "Арсеналом". Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие дни.

"Реал" давно следил за ситуацией Салиба и надеялся заполучить Вильяма по сниженной цене следующим летом, когда от контракта 24-летнего француза оставалось бы 12 месяцев.

Решение Салиба задержаться в "Арсенале" нарушило планы "Реала", однако испанский гранд сразу же переключил свое внимание на партнера Вильяма по сборной в лице 26-летнего Конате, утверждает ESPN.

Следующим летом Конате может стать свободным агентом — переговоры "Ливерпуля" с Ибраимой о новой сделке пока ни к чему не привели.




  1. feeb 27.09.2025 06:40 # feeb
    Отличная фотография. Описывает реакцию футболистов на интерес дармоедов.

