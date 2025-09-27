6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 27 сентября, семью поединками стартует 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРЕНТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брентфорд" пропустил 10 голов в пяти первых матчах Премьер-Лиги, что является худшим показателем для клуба на данной стадии сезона в чемпионате с 2003/04 (также 10, но в третьем дивизионе). "Манчестер Юнайтед" не выиграл ни одного из семи последних выездных матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 5 поражений). "Пчелы" одержали две победы в трех последних домашних встречах с "красными дьяволами" (1 ничья) — как и в шести предыдущих (1 ничья, 3 поражения).



"Брентфорду" нужно оценить состояние набирающих форму после травм Пэриса Магома и Густаво Нунеса.



Полузащитник "Юнайтед" Каземиро отбывает одноматчевую дисквалификацию. Диогу Далот может вернуться после мышечного повреждения. Амад Диалло получил отгул после утраты в семье. Лисандро Мартинес остается в лазарете.



ЧЕЛСИ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" не проигрывает дома в Премьер-Лиге уже 12 матчей кряду (9 побед, 3 ничьи), оформив семь "клин-шитов" в девяти последних поединках на "Стэмфорд Бридж". "Брайтон" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 17 последних матчах чемпионата — против "Вулверхэмптона" в мае (2:0). "Синие" выиграли все три последние домашние встречи с "чайками" с учетом всех соревнований.



Голкипер "Челси" Роберт Санчес отбыл свою дисквалификацию посреди недели. Коул Палмер получил передышку в две-три недели из-за проблем с пахом. Тосин Адарабиойо и Весле Фофана недоступны, как и Леви Колуилл, Дариу Эссугу, Лиам Делап. Могут вернуться Бенуа Бадиашиле, Ромео Лавиа и Марк Гиу.



Из лазарета "Брайтона" вернулись Максим Де Кейпер и Матс Виффер, но Адаму Уэбстеру, Джеку Хиншелвуду и Солли Марчу нужно больше времени.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛИВЕРПУЛЬ 17:00



"Кристал Пэлас" не знает поражений в Премьер-Лиге уже 11 матчей кряду (4 победы, 7 ничьих). "Ливерпуль" может всего лишь в пятый раз в своей истории оформить шесть побед кряду на старте сезона в высшем дивизионе. "Орлы" выиграли только одну из 16 последних встреч с "красными" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 12 поражений) — 0:1 на "Энфилде" в апреле 2024.



Вингер "Пэлас" Йереми Пино решил свои проблем с коленом. Поправился и Исмаила Сарр. Вальтер Бенитес, Чади Риад, Шейк Дукуре и Одсонн Эдуар команде не помогут.



Нападающий "Ливерпуля" Уго Экитике отбывает дисквалификацию. Джованни Леони пропустит около года с разрывом крестообразных связок колена. Флориан Вирц и Александер Исак могут вернуться в старт.



ЛИДС — БОРНМУТ 17:00



"Лидс" еще не пропускал на "Элланд Роуд" в этом сезоне Премьер-Лиги. Против "Борнмута" было нанесено 40 ударов в этой кампании английского первенства — только против "Ньюкасла" меньше (37). "Белые" выиграли все семь последних домашних встреч с "вишенками" в чемпионате, суммарно забив 18 голов.



Защитник "Лидса" Джейден Богл готов сыграть, несмотря на ушиб пальца ноги. Может вернуться Даниэль Джеймс, но Лукас Перри и Вильфред Ньонто все еще отсутствуют.



"Борнмут" будет лишен Адама Смита и Юнеса Унала, а Льюис Кук под вопросом.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРНЛИ 17:00



"Манчестер Сити" имеет лишь семь очков после пяти первых матчей Премьер-Лиги, и это худший старт сезона для клуба с 2006/07 (4). Голкипер "Бернли" Мартин Дубравка совершил 19 сейвов в этой кампании английского первенства — больше всех в дивизионе. "Горожане" выиграли все 13 последних встреч с "бордовыми" во всех соревнованиях с общим счетом 46:2.



Нападающий Эрлинг Холанд получил передышку посреди недели и готов сыграть. Есть шансы вернуться у Матео Ковачича, но Абдукодир Хусанов, Райан Аит-Нури, Райан Шерки и Омар Мармуш травмированы.



Потери "Бернли" ограничиваются Йорданом Байером, Коннором Робертсом и Зеки Амдуни. Якоб Бруун Ларсен под вопросом.



НОТТИГЕМ ФОРЕСТ — САНДЕРЛЕНД 19:30



"Ноттингем Форест" проиграл четыре из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге (1 победа, 1 ничья). "Сандерленд" — одна из двух команд, которые еще не забивали в первых таймах в этом сезоне английского первенства (также "Астон Вилла"). "Черные коты" одержали пять побед в семи последних встречах с "лесниками" в рамках чемпионата (2 поражения).



Защитник "Форест" Ола Айна продолжает лечиться. Дуглас Луис вернется после международного перерыва. Мурильо предстоит фитнес-тест.



Полузащитник "Сандерленда" Хабиб Диарра перенес операцию на пахе и составит компанию в лазарете Ромейну Мандлу, Деннису Циркину, Аджи Алезе и Лео Йельде, но Люк О'Нин снова в строю. Рейнилду Мандава дисквалифицирован.



ТОТТЕНХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 22:00



"Тоттенхэм" набрал 10 очков в пяти первых матчах Премьер-Лиги при Томасе Франке (3 победы, 1 ничья, 1 поражение) — вдвое больше, чем 12 заключительных при Анге Постекоглу (1 победа, 2 ничьи, 9 поражений). "Шпоры" четырежды уступили в пяти последних встречах с "волками" в Премьер-Лиге (1 ничья).



Нападающий Доминик Соланке задерживается в лазарете "Тоттенхэма". Там же остаются Бен Дэвис, Кота Такаи, Раду Дрэгушин, Ив Биссума, Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски и Рандаль Коло-Муани.



Полузащитник "Вулверхэмптона" Андре должен быть в порядке, несмотря на вынужденную замену против "Эвертона" в Кубке Лиги посреди недели. Леон Чивоме по-прежнему травмирован.