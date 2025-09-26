О'Райли связал свое будущее с "Сити" до 2030 года

Защитник "Манчестер Сити" Нико О'Райли заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до 2030 года.

О'Райли находится в системе "Сити" с восьми лет, дебютировав за первую команду в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Юнайтед" летом 2024.



К настоящему моменту 20-летний англичанин имеет за своими плечами 27 сыгранных матчей, в которых он забил пять голов.



"Я никогда не забуду этот день. Я нахожусь в "Сити" с восьми лет, и проделать этот путь до первой команды и играть матчи — это исполнение мечты. Это нечто особенное, что я был вознагражден новым контрактом", — сообщил О'Райли.