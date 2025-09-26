Диалло пропустит выезд "Юнайтед" к "Брентфорду"

"Манчестер Юнайтед" предоставил отгул Амаду Диалло после утраты в семье ивуарийского вингера.

Диалло принимал участие во всех шести матчах "Юнайтед" в этом сезоне, включая пять выходов в стартовом составе, однако выезд к "Брентфорду" в субботу Амад пропустит.



23-летний Диалло, которого главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим использовал в качестве 10-го номера и правого вингбека останется у себя дома в Манчестере и будет скорбеть по поводу смерти близкого человека.



"Мы полностью поддерживаем Амада. Следующий матч не имеет значения", — цитирует Аморима BBC.