"Ливерпуль" дозаявил Кьезу на Лигу Чемпионов

Федерико Кьеза "Ливерпуль" официально подтвердил, что вингер Федерико Кьеза был добавлен в заявку на общий этап Лиги Чемпионов.

Это стало возможно благодаря нововведению УЕФА, которое позволяет клубу произвести замену в своей заявке на европейский турнир в случае серьезной травмы полевого игрока.

В заявке "Ливерпуля" Кьеза занял место защитника Джованни Леони, который порвал крестообразные связки колена в своем дебюте за "красных" и теперь пропустит около года.

Помимо Кьезы, у "Ливерпуля" также был вариант с защитником Рисом Уильямсом, но главный тренер Арне Слот предпочел Федерико, который отметился двумя результативными передачами против "Саутгемптона" в Кубке Лиги посреди недели.




Метки Кьеза, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2025 19:00

Последние комментарии:




  1. superglor 26.09.2025 19:31 # superglor
    > также был вариант с защитником Рисом Уильямсом

    Е6ать, этот ананас все еще у портовых? Я думал давно в 5 дивизион скатился

    (ответить)

  2. andrew-sg8 26.09.2025 19:04 # andrew-sg8
    Рад за этого добряка!

    (ответить)

