"Ливерпуль" дозаявил Кьезу на Лигу Чемпионов
"Ливерпуль" официально подтвердил, что вингер Федерико Кьеза был добавлен в заявку на общий этап Лиги Чемпионов.
Это стало возможно благодаря нововведению УЕФА, которое позволяет клубу произвести замену в своей заявке на европейский турнир в случае серьезной травмы полевого игрока.
В заявке "Ливерпуля" Кьеза занял место защитника Джованни Леони, который порвал крестообразные связки колена в своем дебюте за "красных" и теперь пропустит около года.
Помимо Кьезы, у "Ливерпуля" также был вариант с защитником Рисом Уильямсом, но главный тренер Арне Слот предпочел Федерико, который отметился двумя результативными передачами против "Саутгемптона" в Кубке Лиги посреди недели.
26.09.2025 19:00
Просмотров: 414
> также был вариант с защитником Рисом Уильямсом
Е6ать, этот ананас все еще у портовых? Я думал давно в 5 дивизион скатился
Рад за этого добряка!
