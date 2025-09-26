"Ливерпуль" дозаявил Кьезу на Лигу Чемпионов

"Ливерпуль" официально подтвердил, что вингер Федерико Кьеза был добавлен в заявку на общий этап Лиги Чемпионов.

Это стало возможно благодаря нововведению УЕФА, которое позволяет клубу произвести замену в своей заявке на европейский турнир в случае серьезной травмы полевого игрока.



В заявке "Ливерпуля" Кьеза занял место защитника Джованни Леони, который порвал крестообразные связки колена в своем дебюте за "красных" и теперь пропустит около года.



Помимо Кьезы, у "Ливерпуля" также был вариант с защитником Рисом Уильямсом, но главный тренер Арне Слот предпочел Федерико, который отметился двумя результативными передачами против "Саутгемптона" в Кубке Лиги посреди недели.