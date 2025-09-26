Леони пропустит около года

Защитник "Ливерпуля" Джовани Леони пропустит около одного года с разрывом крестообразных связок колена.

Купленный у "Пармы" за 26 миллионов фунтов плюс бонусы Леони получил тяжелейшую травму в своем дебюте за "Ливерпуль" — против "Саутгемптона" в 3-м раунде Кубка Лиги в минувший вторник.



Изначально считалось, что целью Леони будет возвращение до конца текущего сезона, однако главный тренер "красных" Арне Слот опасается, что 18-летний итальянец пропустит даже начало следующего.



"Конечно, он не в лучшем состоянии духа, потому что он порвал свои крестообразные связки колена и теперь пропустит около года".



"Быль столь молодым, приехать в новую страну, так хорошо сыграть свой первый матч... Так сложно найти позитивную сторону в случившемся — позитивной стороны никогда нет, но позитив в том, что он так молод".



"Впереди у него еще так много лет после того, как он восстановится после этой ужасной травмы", — цитирует Слота Sky Sports.