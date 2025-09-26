Леони пропустит около года
Защитник "Ливерпуля" Джовани Леони пропустит около одного года с разрывом крестообразных связок колена.
Купленный у "Пармы" за 26 миллионов фунтов плюс бонусы Леони получил тяжелейшую травму в своем дебюте за "Ливерпуль" — против "Саутгемптона" в 3-м раунде Кубка Лиги в минувший вторник.
Изначально считалось, что целью Леони будет возвращение до конца текущего сезона, однако главный тренер "красных" Арне Слот опасается, что 18-летний итальянец пропустит даже начало следующего.
"Конечно, он не в лучшем состоянии духа, потому что он порвал свои крестообразные связки колена и теперь пропустит около года".
"Быль столь молодым, приехать в новую страну, так хорошо сыграть свой первый матч... Так сложно найти позитивную сторону в случившемся — позитивной стороны никогда нет, но позитив в том, что он так молод".
"Впереди у него еще так много лет после того, как он восстановится после этой ужасной травмы", — цитирует Слота Sky Sports.
26.09.2025 17:00
Последние комментарии:
Всю карьеру пропустит, к сожалению
