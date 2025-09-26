Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер пропустит до трех недель из-за обострившихся проблем с пахом.

Палмер был вынужденно заменен в первом тайме проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд (2:1), хотя изначально пах начал беспокоить Коула еще во время предсезонной подготовки.



Теперь Палмер пропустит матчи Премьер-Лии против "Брайтона" и "Ливерпуля", а также поединок Лиги Чемпионов против "Бенфики", которые "Челси" проведет до международного перерыва в октябре.



"Да, мы решили немного поберечь Коула, чтобы его травма не стала хуже. Мы решили дать ему отдохнуть две-три недели до международного перерыва, чтобы посмотреть, сможет ли он восстановиться на 100 процентов и быть готовым после международного перерыва".



"Я не думаю, что ему нужна операция. Просто нужно контролировать боль в паху. Мы решили поступить немного консервативно с ним", — цитирует главного тренера "Челси" Энцо Мареску BBC.