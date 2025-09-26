Агбонлахор считает, что лишение Магуайра капитанской повязки МЮ было ошибкой

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Манчестер Юнайтед" до сих пор расплачивается за решение своего бывшего главного тренера Эрика Тен Хага сменить капитана.

Летом 2023 Фернандеш был официально назначен капитаном "Юнайтед". Капитанская повязка отошла к Бруну от Магуайра, утратившего доверие Тен Хага.



И хотя Тен Хага уже давно нет в "Юнайтед", Фернандеш остается капитаном команды, что видится Агбонлахору ошибкой.



"Я не понимаю, почему они забрали капитанскую повязку у Харри Магуайра. Бруну Фернандеш — не лидер, но отличный игрок".



"Я смотрю на игру Харри Магуайра в матче против "Челси", и он проявил себя с лучшей стороны, он вступал в борьбу и был агрессивен. Он разговаривает со своими партнерами по команде, он лидер от природы", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.