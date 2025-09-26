Фостер считает, что Амориму осталось два месяца в МЮ

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Бен Фостер рассказал, когда ожидает увольнения главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима.

Несмотря на победу 2:1 над "Челси" в прошлый уикенд, Аморим по-прежнему находится под серьезным давлением, при этом упрямо отказываясь менять свой стиль игры.



Фостер считает, что с такими результатами и игрой Аморим может не протянуть до зимы. Бен хотел бы видеть на месте Рубена наставника "Кристал Пэлас" Оливера Гласнера.



"Думаю, у него, наверное, осталась пара месяцев. Небольшая серия из двух, трех или четырех проигранных матчей, и они скажут: "Ладно, с нас достаточно, это не работает".



"Я просто смотрю на них и не вижу никакой сыгранности. "Манчестер Юнайтед" бы хорошо подошел кто-нибудь вроде Гласнера. У него осталось только девять месяцев по контракту с "Пэлас". Я лишь переживаю, что "Юнайтед" сыт по горло игрой в три защитника".



"Если они возьмут Гласнера, и тот скажет, что тоже будет играть в три защитника, ему сразу же дадут понять: "Не, приятель, это не сработает". Но этот парень лишился пяти звездных игроков, и "Пэлас" выглядит только лучше. Они пятые в лиге", — цитирует Фостера Daily Mirror.