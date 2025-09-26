Ширер предупредил Артету насчет еще одного сезона без трофеев

Экс-нападающий "Ньюкасла" и "Блэкберна" Алан Ширер считает, что Микелю Артете будет грозить увольнение, если главный тренер "Арсенала" не выиграет трофеев и в этом сезоне.

Каждый из трех предыдущих сезонов "Арсенал" завершал на втором месте Премьер-Лиги и без трофеев. Близость больших наград побудила лондонский клуб крупно потратиться на укрепление своего состава минувшим летом.



Ширер убежден, что теперь Артета обязан оправдать эти инвестиции, и на кону для Микеля будет его работа.



"Было бы сурово сказать, что Артета — не тот человек, чтобы вести "Арсенал" вперед. Но он знает правила, как знают все остальные, особенно когда тратишь такого рода деньги".



"Они потратили целое состояние летом, но я полагаю, это лишь увеличивает давление и обязывает его достичь успеха в этом сезоне. Не думаю, что кто-либо возразит начет этого, даже сам Артета".



"Второе место — это больше недостаточно хорошо для "Арсенала". Они обладают командой и составом, чтобы выигрывать большие трофеи, и мы знаем, что случается, если этого не происходит", — сообщил Ширер Betfair.