"Ливерпуль" все еще может заявить Кьезу на Лигу Чемпионов

Федерико Кьеза "Ливерпуль" все еще может добавить вингера Федерико Кьезу в свою заявку на Лигу Чемпионов.

Напомним, изначально Кьеза не был зарегистрирован "Ливерпулем" на общий этап Лиги Чемпионов, однако с этого сезона УЕФА разрешает участвующим в еврокубках клубам делать одну замену в своей заявке в случае серьезной травмы кого-либо из полевых игроков.

"Челси" и "Ноттингем Форест" уже воспользовались этим нововведением, дозаявив Факундо Буонанотте и Александра Зинченко вместо травмированных Дариу Эссугу и Олы Айны, соответственно.

Теперь то же самое может сделать "Ливерпуль", чей защитник Джованни Леони получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл на несколько месяцев.

Помимо Кьезы, на включение в заявку "Ливерпуля" на Лигу Чемпионов может претендовать защитник Рис Уильямс, отмечает The Sun.




