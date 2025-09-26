"Ливерпуль" все еще может заявить Кьезу на Лигу Чемпионов
"Ливерпуль" все еще может добавить вингера Федерико Кьезу в свою заявку на Лигу Чемпионов.
Напомним, изначально Кьеза не был зарегистрирован "Ливерпулем" на общий этап Лиги Чемпионов, однако с этого сезона УЕФА разрешает участвующим в еврокубках клубам делать одну замену в своей заявке в случае серьезной травмы кого-либо из полевых игроков.
"Челси" и "Ноттингем Форест" уже воспользовались этим нововведением, дозаявив Факундо Буонанотте и Александра Зинченко вместо травмированных Дариу Эссугу и Олы Айны, соответственно.
Теперь то же самое может сделать "Ливерпуль", чей защитник Джованни Леони получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл на несколько месяцев.
Помимо Кьезы, на включение в заявку "Ливерпуля" на Лигу Чемпионов может претендовать защитник Рис Уильямс, отмечает The Sun.
26.09.2025 12:00
