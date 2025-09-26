"Вилла" хочет заключить постоянный контракт с Санчо

"Астон Вилла" надеется заключить постоянный контракт с вингером Джейдоном Санчо следующим летом.

В заключительный день летнего трансферного окна "Вилле" удалось взять Санчо в аренду у "Манчестер Юнайтед".



Пока Санчо еще никак не проявил себя в "Вилле", но главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери верит в потенциал Джейдона и хочет воспользоваться сложившейся ситуацией, утверждает National World.



А ситуация такова, что "Юнайтед" не собирается пользоваться своей опцией по продлению истекающего в конце сезона контракта Санчо, и это дает "Вилле" возможность подписать Джейдона свободным агентом.



25-летний англичанин может последовать примеру защитника Виктора Линделефа, который как раз перешел в "Виллу" после истечения своего контракта с "Юнайтед".