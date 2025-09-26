Нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн открыт к возвращению в Премьер-Лигу.

Следующим летом предусмотренные контрактом Кейна отступные снижаются с 67 до 56 миллионов фунтов, повышая вероятность возвращения Харри на родину.



В данный момент Кейн сосредоточен на сезоне с "Баварией", после чего мысли Харри будут заняты выступлением за сборную Англии на Чемпионате Мира.



Однако talkSPORT стало известно, что на определенном этапе своей карьеры Кейн хочет вернуться в Премьер-Лигу, чтобы попытаться побить рекорд результативности Алана Ширера всех времен. В данный момент Харри находится на отметке в 213 голов — против 261 у легенды "Ньюкасла".



При этом 32-летний нападающий открыт к переходу не только в свой бывший клуб "Тоттенхэм", но и готов рассмотреть прочие варианты, включая "Манчестер Юнайтед".



Пункт о выкупе в рассчитанном до 2027 года контракте делает "Баварию" бессильной помешать уходу Кейна, однако в Мюнхене расслаблены насчет этого.



"Он достаточно взрослый, чтобы принять свои собственные решения. Есть пункт или нет, если он скажет, что хочет принять решение, то примет его, как он это показал в "Тоттенхэме". Но, конечно, наше желание в том, чтобы быть очень, очень успешными с Харри в этом сезоне и в будущем", — сообщил спортивный директор "Баварии" Макс Эберль.