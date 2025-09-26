"Сити" близок к новому контракту с Савиньо

"Манчестер Сити" близок к договоренности со своим вингером Савиньо о новом контракте.

Минувшим летом "Сити" отклонил два предложения "Тоттенхэма" о покупке Савиньо. "Горожане" дали ясно понять, что не заинтересованы в расставании с 21-летним бразильцем.



"Сити" возлагает большие надежды на Савиньо, собираясь это продемонстрировать с помощью нового контракта. По информации журналиста Фабрицио Романо, переговоры находятся в завершающей стадии.



В прошлом сезоне, своем дебютном на "Этихад" Савиньо сыграл 48 матчей за "Сити" во всех соревнованиях, забив три гола и отдав 13 результативных передач.



В новом сезоне Премьер-Лиги Савиньо себя пока не проявил, отметившись лишь двумя поздними появлениями на замену.