"Юнайтед" планирует отпустить Каземиро в конце сезона

"Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с полузащитником Каземиро в конце этого сезона.

Приобретение опорного полузащитника топ-уровня является приоритетом для "Юнайтед" на 2026 год. "Красные дьяволы" задумывались об этом еще минувшим летом, проявляя интерес к Карлосу Балеба из "Брайтона".



Как раз Каземиро, которому в феврале исполнится 34 года, и будет призван освободить место для новичка, утверждает The Sun.



И хотя контракт Каземиро предусматривает опцию продления, "Юнайтед" ей пользоваться не собирается, отпуская бразильского ветерана свободным агентом.



Расставание с Каземиро позволит "Юнайтед" разгрузить свою зарплатную ведомость на 300,000 фунтов в неделю.