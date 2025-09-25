"Юнайтед" планирует отпустить Каземиро в конце сезона

Каземиро "Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с полузащитником Каземиро в конце этого сезона.

Приобретение опорного полузащитника топ-уровня является приоритетом для "Юнайтед" на 2026 год. "Красные дьяволы" задумывались об этом еще минувшим летом, проявляя интерес к Карлосу Балеба из "Брайтона".

Как раз Каземиро, которому в феврале исполнится 34 года, и будет призван освободить место для новичка, утверждает The Sun.

И хотя контракт Каземиро предусматривает опцию продления, "Юнайтед" ей пользоваться не собирается, отпуская бразильского ветерана свободным агентом.

Расставание с Каземиро позволит "Юнайтед" разгрузить свою зарплатную ведомость на 300,000 фунтов в неделю.




  1. quavo 25.09.2025 22:27 # quavo
    Если у армяна пойдет, надо сливать и казу и бруну, и брать балебу с майну в центре и будет тогда счастье

  2. narcot 25.09.2025 22:01 # narcot
    конченая помойка. купить кусок говна и расстаться за 0 пени. я ебал

