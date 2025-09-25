"Юнайтед" планирует отпустить Каземиро в конце сезона
"Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться с полузащитником Каземиро в конце этого сезона.
Приобретение опорного полузащитника топ-уровня является приоритетом для "Юнайтед" на 2026 год. "Красные дьяволы" задумывались об этом еще минувшим летом, проявляя интерес к Карлосу Балеба из "Брайтона".
Как раз Каземиро, которому в феврале исполнится 34 года, и будет призван освободить место для новичка, утверждает The Sun.
И хотя контракт Каземиро предусматривает опцию продления, "Юнайтед" ей пользоваться не собирается, отпуская бразильского ветерана свободным агентом.
Расставание с Каземиро позволит "Юнайтед" разгрузить свою зарплатную ведомость на 300,000 фунтов в неделю.
25.09.2025
Последние комментарии:
Если у армяна пойдет, надо сливать и казу и бруну, и брать балебу с майну в центре и будет тогда счастье
(ответить)
конченая помойка. купить кусок говна и расстаться за 0 пени. я ебал
(ответить)
