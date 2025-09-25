Палмер пропустил открытую тренировку "Челси"
Атакующий полузащитник "Челси" Коул Палмер пропустил открытую тренировку своей команды в четверг.
Напомним, Палмер был вынужденно заменен в первом тайме проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд (1:2).
В матче на "Олд Траффорд" у Палмера обострились проблемы с паховой областью, и Коул до сих пор не возобновил полноценные тренировки, что ставит под вопрос его участие в поединке против "Брайтона" в ближайшую субботу.
Помимо Палмера, открытую тренировку "Челси" также пропустил Лиам Делап, который восстанавливается после травмы задней поверхности бедра. А вот Бенуа Бадиашиле, Джош Ачимпонг, Ромео Лавиа и Марк Гиу на занятии присутствовали, сообщает Sky Sports.
25.09.2025 20:00
Просмотров: 296
