Гласнер связывает свое будущее с "Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер связывает свое долгосрочное будущее с "орлами".

Согласно слухам, на исходе летнего трансферного окна Гласнер пригрозил подать в отставку, если "Пэлас" продаст капитана Марка Гехи без равноценной замены, однако сам же Оливер это опроверг.



Будущее Гласнера остается предметом спекуляций ввиду истекающего в конце сезона контракта. Недавно Оливер был назван кандидатом на замену Рубену Амориму в "Манчестер Юнайтед".



Однако Sky Sports утверждает, что Гласнер не помышляет об уходе из "Пэлас" и активно участвует в среднесрочном и долгосрочном планировании на "Селхерст Парк", несмотря на неопределенность с собственным будущим.



51-летний австриец, выигравший в этом году Кубок Англии и Суперкубок Англии, находится в хороших отношения с руководством "Пэлас", поэтому есть все шансы, что стороны договорятся о продлении сотрудничества.