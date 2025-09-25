Гласнер связывает свое будущее с "Пэлас"

Оливер Гласнер Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер связывает свое долгосрочное будущее с "орлами".

Согласно слухам, на исходе летнего трансферного окна Гласнер пригрозил подать в отставку, если "Пэлас" продаст капитана Марка Гехи без равноценной замены, однако сам же Оливер это опроверг.

Будущее Гласнера остается предметом спекуляций ввиду истекающего в конце сезона контракта. Недавно Оливер был назван кандидатом на замену Рубену Амориму в "Манчестер Юнайтед".

Однако Sky Sports утверждает, что Гласнер не помышляет об уходе из "Пэлас" и активно участвует в среднесрочном и долгосрочном планировании на "Селхерст Парк", несмотря на неопределенность с собственным будущим.

51-летний австриец, выигравший в этом году Кубок Англии и Суперкубок Англии, находится в хороших отношения с руководством "Пэлас", поэтому есть все шансы, что стороны договорятся о продлении сотрудничества.




25.09.2025

