Салиба согласовал новый контракт с "Арсеналом"

Вильям Салиба Защитник "Арсенала" Вильям Салиба согласовал со своим клубом условия нового пятилетнего контракта.

Действующий контракт Салиба истекал менее чем через два года — в июне 2027, на фоне чего появились слухи об интересе к Вильяму со стороны "Реала".

И хотя "Реал" действительно заинтересован в Салиба, сам Вильям счастлив в "Арсенале", где он зарекомендовал себя одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге с момента своего дебюта в 2021 году.

По информации The Athletic, подписание нового контракта, рассчитанного до 2030 года, состоится в ближайшие дни.

Продление сотрудничества с 24-летним французом станет очередным достижением спортивного директора "Арсенала" Андреа Берты, который за последние месяцы также заключил новые сделки с Габриэлем Магальяэсом, Леандро Троссардом, Итаном Нванери и Майлсом Льюис-Скелли.




  1. chelsea88 25.09.2025 16:23 # chelsea88
    Ну и долбаё6, закончит карьеру без трофеев значит.

  2. narcot 25.09.2025 16:18 # narcot
    заказал пиццулю, а её везёт ержан чи бангладеш


    https://www.instagram.com/p/DO4Rg6bDRvs/

  3. skydreams 25.09.2025 16:15 # skydreams
    Действующий контракт Салиба истекал менее чем через два года — в июне 2027, на фоне чего появились слухи об интересе к Вильяму со стороны "Реала

    Источник: https://fapl.ru/posts/117417/#reply


    среал тупо падальщики) как же круто, что они не могут конкурировать с апл по баблу и скатываются вниз, у Барсы хотя бы топ академия, а у среала скоро кроме бесплатных агентов не будет нихуя.

    заебись, ой как заебись!

  4. bembo 25.09.2025 16:09 # bembo
    похуй на етого мешка косолапого
    как показывает практика, в арсе решает система.
    Москера ничем не хуже
    А салиба потом пойдет позорится в реал

