Салиба согласовал новый контракт с "Арсеналом"
Защитник "Арсенала" Вильям Салиба согласовал со своим клубом условия нового пятилетнего контракта.
Действующий контракт Салиба истекал менее чем через два года — в июне 2027, на фоне чего появились слухи об интересе к Вильяму со стороны "Реала".
И хотя "Реал" действительно заинтересован в Салиба, сам Вильям счастлив в "Арсенале", где он зарекомендовал себя одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге с момента своего дебюта в 2021 году.
По информации The Athletic, подписание нового контракта, рассчитанного до 2030 года, состоится в ближайшие дни.
Продление сотрудничества с 24-летним французом станет очередным достижением спортивного директора "Арсенала" Андреа Берты, который за последние месяцы также заключил новые сделки с Габриэлем Магальяэсом, Леандро Троссардом, Итаном Нванери и Майлсом Льюис-Скелли.
25.09.2025 16:00
Просмотров: 270
Последние комментарии:
Ну и долбаё6, закончит карьеру без трофеев значит.
(ответить)
заказал пиццулю, а её везёт ержан чи бангладеш
https://www.instagram.com/p/DO4Rg6bDRvs/
(ответить)
среал тупо падальщики) как же круто, что они не могут конкурировать с апл по баблу и скатываются вниз, у Барсы хотя бы топ академия, а у среала скоро кроме бесплатных агентов не будет нихуя.
заебись, ой как заебись!
(ответить)
похуй на етого мешка косолапого
как показывает практика, в арсе решает система.
Москера ничем не хуже
А салиба потом пойдет позорится в реал
(ответить)
