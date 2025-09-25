Салиба согласовал новый контракт с "Арсеналом"

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба согласовал со своим клубом условия нового пятилетнего контракта.

Действующий контракт Салиба истекал менее чем через два года — в июне 2027, на фоне чего появились слухи об интересе к Вильяму со стороны "Реала".



И хотя "Реал" действительно заинтересован в Салиба, сам Вильям счастлив в "Арсенале", где он зарекомендовал себя одним из лучших центральных защитников в Премьер-Лиге с момента своего дебюта в 2021 году.



По информации The Athletic, подписание нового контракта, рассчитанного до 2030 года, состоится в ближайшие дни.



Продление сотрудничества с 24-летним французом станет очередным достижением спортивного директора "Арсенала" Андреа Берты, который за последние месяцы также заключил новые сделки с Габриэлем Магальяэсом, Леандро Троссардом, Итаном Нванери и Майлсом Льюис-Скелли.