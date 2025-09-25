"Ливерпуль" может пересмотреть планы насчет Гехи

Марк Гехи "Ливерпуль" может пересмотреть свои планы насчет капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи после травмы защитника Джованни Леони.

Напомним, дебют Леони за "Ливерпуль" в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Саутгемптона" на этой неделе обернулся для 18-летнего итальянца разрывом крестообразных связок колена.

Потеря Леони означает, что теперь у главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота из числа центральных защитников остались только Виргил Ван Дейк, Ибраима Конате и Джо Гомес, но первый не становится моложе, контракт второго по-прежнему истекает в конце сезона, а третий никогда не был образцом надежности.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, сложившаяся ситуация может заставить "Ливерпуль" купить Гехи в январе, хотя изначально "красные" планировали дождаться следующего лета, когда Марк может стать свободным агентом.

"Ливерпуль" едва не приобрел Гехи в заключительный день летнего трансферного окна. Чемпионы Премьер-Лиги уже согласовали переход Марка за 35 миллионов фунтов, но сделка сорвалась, потому что "Пэлас" не успел найти равноценную замену своему капитану.




  1. quavo 25.09.2025 14:13 # quavo
    гехи прям такой долбое6, не подождет пол года и не возьмет подъемные в реале.

    (ответить)

  2. b84 25.09.2025 14:11 # b84
    если купят дримтим будет

    (ответить)

