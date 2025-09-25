"Ливерпуль" может пересмотреть планы насчет Гехи

"Ливерпуль" может пересмотреть свои планы насчет капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи после травмы защитника Джованни Леони.

Напомним, дебют Леони за "Ливерпуль" в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Саутгемптона" на этой неделе обернулся для 18-летнего итальянца разрывом крестообразных связок колена.



Потеря Леони означает, что теперь у главного тренера "Ливерпуля" Арне Слота из числа центральных защитников остались только Виргил Ван Дейк, Ибраима Конате и Джо Гомес, но первый не становится моложе, контракт второго по-прежнему истекает в конце сезона, а третий никогда не был образцом надежности.



Как утверждает журналист Бен Джейкобс, сложившаяся ситуация может заставить "Ливерпуль" купить Гехи в январе, хотя изначально "красные" планировали дождаться следующего лета, когда Марк может стать свободным агентом.



"Ливерпуль" едва не приобрел Гехи в заключительный день летнего трансферного окна. Чемпионы Премьер-Лиги уже согласовали переход Марка за 35 миллионов фунтов, но сделка сорвалась, потому что "Пэлас" не успел найти равноценную замену своему капитану.