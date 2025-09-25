Невилл: "Артета пожалеет об этом"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета может пожалеть за свою чересчур осторожную манеру игры.
Артету много критиковали за то, что против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд он предпочел сыграть от обороны, особенно в первом тайме.
Не пожелал "Арсенал" рисковать и против "Ливерпуля" ранее в этом сезоне, и Невилл чувствует, что это становится опасным для Артеты шаблоном.
"Я не думаю, что 60 или 70 тысяч фанатов "Арсенала" на стадионе могут ошибаться в своих чувствах. Я не думаю, кто кто-либо из нас в студии или дома у телевизора тоже может ошибаться насчет этого".
"На мой взгляд, многое будет зависеть от игроков. Если в пятницу он огласит состав и оставит за бортом Эзе и Мартинелли, выпустив Троссарда и Мерино, я гарантирую вам, что в раздевалке подумают: "Опять он за свое".
"Он мог бы сыграть в более атакующей манере на "Энфилде", и он уж точно мог сыграть в более атакующей манере против "Сити", но не сделал этого".
"Он пожалеет об этом, если не начнет опускать этот ручной тормоз. Я повторяю свой комментарий насчет ручного тормоза, потому что у него есть игроки, необходимые для такого рода матчей. Нельзя, чтобы в конце сезона он оглянулся и сказал: "Я потерял пять очков в этих двух матчах, я мог выбрать более атакующий состав".
"Налицо проблема, которая начинает становиться шаблоном", — цитирует Невилла Daily Mail.
